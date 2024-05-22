Мехбригада из Тайыншинского района помогает жителям с.Большая Малышка

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 21 мая в Кызылжарский район в село Большая Малышка прибыла мехбригада из Тайыншинского района. Всего в населенном пункте трудятся 10 человек. С собой они привезли три единицы техники.

Улица Строительная расположена в самой низкой точке с. Большая Малышка, потому воды в домах местных жителей было очень много. 76-летняя Нина Ковалева до сих пор не может прийти в себя после наводнения. Специалисты мехбригады помогли одиноко проживающей пенсионерке вынести сырые вещи и мебель из её дома. Точного решения о дальнейшей судьбе сооружения еще нет.

НИНА КОВАЛЕВА, жительница с.Большая Малышка, Кызылжарский район:

— 50 лет прожили, муж в прошлом году умер. Ничего не осталось, все выбросила, потому что вода была на середине дома, полтора метра её было. Сегодня приезжали, сказали, комиссия будет. Документы все соберут и будут решать.

Первым объектом мехбригады Тайыншинского района стал микрорайон Подгора. В Петропавловск специалисты прибыли 3 мая.

АЗАМАТ САБУРОВ, заместитель акима Тайыншинского района:

— Из Тайыншинского района прибыло 5 мехбригад в количестве 35 человек. Там мы начали уборку территории от улицы Урицкого до Демиденко. Начали ремонт в 6 домах. Доделывают работу, остальные прибыли в Большую Малышку для оказания помощи пострадавшим от паводка. В данный момент очищаем улицы.

В приоритете у специалистов мехбригад оказание помощи пенсионерам, инвалидам и другим гражданам, которым своими силами ликвидировать последствия паводка сложно. Всего в Большой Малышке вода зашла в 367 домов. 200 из них, по предварительным данным, удастся восстановить.



Дарья Пышмынцева