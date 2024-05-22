25 мая в школах СКО для 11-классников пройдут торжественные линейки

На площадке региональной службы коммуникаций прошел брифинг с участием представителей управления образования. Говорили о завершении учебного года и в целом о работе текущего сезона. Речь шла об улучшении материально-технической базы образовательных учреждений, организации подвоза детей.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, и.о. руководителя управления образования СКО:

— 20 новых комфортабельных автобусов для подвоза учащихся было приобретено в этом году. Столько же будет приобретено в новом учебном году. Закуплено спортивное и столовое оборудование, обновлена мебель. В начале учебного года в летнее время планируем улучшить материально техническую базу организаций образования. В рамках модернизации приобретено 55 предметных кабинетов химии, физики, биологии, географии, также в этом году планируется закупить еще 42 кабинета новой модификации. На 50 объектах проведен капитальный ремонт на сумму более 4млрд тенге. В летний период этого года будет также будет отремонтирован 51 объект.

24 мая в 9 часов утра для учащихся с 1-10 классы во всех школах пройдет общереспубликанский классный час для первой смены и 14:00 часов для второй. А выпускники 9-11 классов напишут в этот день эссе «Мен. Мектеп. Ұстаз». В своих работах они расскажут о школьных годах, о своих планах и, конечно же, выразят слова благодарности учителям.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, и.о. руководителя управления образования СКО:

— 25 мая в организациях образования пройдет торжественное мероприятие для выпускников 11 классов. Мероприятие проводится в соответствии с приказом руководства школы по согласию с родительским комитетом.

ЕНТ из-за паводков пройдет в нашем регионе чуть позже — с 25 мая по 12 июля. Прием заявлений шёл с 6-20 мая. Говорили на брифинге и о развитии дошкольного образования. В микрорайоне «Береке» начали строить ясли-сад на 140 мест. В планах ожидается возведение детского сада в «Жас оркене» на 280 мест с вводом в 2025 году. Новшеством стало внедрение Единой очередности. Эта база позволяет родителям выбрать не один детский сад, а до четырех дошкольных учреждений. Это значительно повысит им шансы быстрей отправить свое чадо в детский сад.

Александра Рудина