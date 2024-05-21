Свежий хлеб пекут специально для пострадавших от паводка североказахстанцев

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— Біз біргеміз! Представители АНК СКО и ПХБК заключили договор о поставке свежего хлеба для пострадавших от паводка граждан. Волонтёры предоставили комбинату 3 тонны муки.

Готовую продукцию загружают в «Газель» на территории хлебобулочного комбината. Затем машина отправляется в микрорайон Подгора. Возле одного из продуктовых магазинов пострадавшим гражданам хлеб выдают прямо на улице. Гуманитарную помощь в виде муки, которую использовали для выпечки булок, волонтёрам передали неравнодушные работники организаций.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, общественный заместитель председателя АНК по СКО:

— АНК по СКО выступила с иницитативой передать муку ПХБК для выпекания хлеба и раздачи его населению в пострадавших микрорайонах. За муку мы благодарим ТОО «ДEZ», АО «Султан». С самого начала АНК СКО была на передовой. Мы проводили не только информационную работу, наши мобильные бригады участвовали и в эвакуации, и в формировании, раздаче гуманитарной помощи. Какая работа требовалась в период паводка, такой и занималась АНК, занимались общественные и волонтерские объединения.

Сегодня доставили первую партию — 200 булок хлеба. Сотрудники комбината изготовили их всего за одну ночную смену.

СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО, менеджер Петропавловского хлебобулочного комбината:

— Данную продукцию, которую мы будем сегодня раздавать, изготовили в ночную смену около 30 рабочих на заводе. Продукция свежая, вкусная. Будем выдавать два вида хлеба. Хлеб «Особый», который часто пользуется спросом в городе, и хлеб «Нерли», это тоже белый хлеб, похож на домашний.

Нуждающихся в гуманитарной помощи много. Только Подгорой в период паводка затопило около 1400 домов. Данная акция продлится в течение 22 дней. Ежедневно планируют привозить по 200 булок хлеба. Жителям подтопленных микрорайонов рекомендуется внимательно следить за обновлениями в городских чатах, где публикуется вся необходимая информация.

Валерия Филатова