Процесс восстановительных работ после паводка пояснил аким СКО



Не допустить повторения такой весны, которая была в этом году, — одна из важнейших задач, которую поставил глава региона. Он разъяснил основные моменты восстановительных работ.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если этот дом был подтоплен и он не пригоден, мы будем его сносить. И на этом месте строить кому-либо не будем разрешать. Будет только лишь сквер или территория, где можно будет высаживать деревья. Это пойма.

На вопросы о том, почему нельзя всех снести и перевести на другое место, Гауез Нурмухамбетов ответил следующее.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Люди тоже задают вопросы: «А почему всех не снести и не перенести?». Это строилось в течение 50-70 лет советского периода. Сегодня все поймы освободить и дачные участки перевести, даже по этому году вы видите, какая большая работа проводится. Поэтому, конечно, все те дома и участки, даже дачные, которые признаны единственным жилищем, если они будут признаны непригодными, они будут сноситься, передаваться государству. Мы будем предоставлять квартиры или дома.

Если же дом признан пригодным для жилья, то его будут ремонтировать.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Которые будут признаны пригодными для жилья, но люди не хотят там проживать, мы не имеем права признать его негодным. За это несут ответственность оценщики и технические эксперты. Если они признали его годным, то мы обязаны его отремонтировать. Мехбригады на это есть.

Если же владелец дома хочет самостоятельно провести ремонт, то на его счёт придут необходимые средства, на которые специалисты оценили ущерб.

Диана Салихова