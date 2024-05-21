Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства по ликвидации последствий паводков

Во время совещания были заслушаны акимы пострадавших регионов и министры по курируемым направлениям.

Сообщается, что пик паводков по стране пройден. В целом в регионах Казахстана, пострадавших от паводков, свыше 60 тыс. человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь местными исполнительными органами. 26 651 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Глава Правительства акцентировал внимание на темпах работы.

«Предстоит большой фронт работы в части оценки, возмещения ущерба, восстановления и строительства. На данном этапе мы видим динамику, но имеется отставание на стадии оценки ущерба. В условиях ЧС все процессы нужно ускорить. Необходимо оперативно перенаправить оценщиков из регионов, где подсчет ущерба уже завершен, в Атыраускую и другие области, — подчеркнул Олжас Бектенов.