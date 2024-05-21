«Магжановские чтения» прошли в Петропавловске

В IT-лицее им. М.Жумабаева прошел областной этап республиканского конкурса«Мағжан оқулары». В нем приняли участие учащиеся 8-11 классов. Приехали ребята из 12 районов области. Ксения Алексеенко и Молдир Сарсен подготовли выступления с произведениями великого казахстанского писателя.

КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕНКО, учащаяся средней школы №1 г.Тайынши:

— Меня подготовил сюда Берек Базарбаевич, готовились мы примерно 5 дней, это мой второй опыт в проектах. Буквально недавно я участвовала в проекте по буктрейлеру тоже в городе Петропавловске, там я заняла третье место.

МОЛДИР САРСЕН, учащаяся общеобразовательной школы им. Кожабергена жырау, с.Пресновка, Жамбылский район:

— Я пришла с 25 произведениями, но первым я прочитала «Жан сөзі». Я готовлюсь уже с четвертого класса, но до этого не выступала. Стих «Жан сөзі» Магжан Жумабаев написал про свою душу, что он пережил и т.д. Магжана Жумабаева должен знать каждый казахстанец, каждый казах, потому что он очень велий человек и великий поэт.

Магжан Жумабаев известен как крупнейший тюрколог, историк, лигвист, педагог в духе русской классической школы, также является автором учебников по казахскому языку и литературе. В нашем городе его имя носят сквер, улица, учебное заведение.

АЛИЯ МУСЫЛМАНБЕКОВА, старший методист центра «Кызылжар дарыны»:

— В данном конкурсе приняли участие 36 детей, из общеобразовательных организаций образования. Для оценивания в жюри были приглашены руководитель филиала музея Академии Национальной гвардии РК, профессорско — преподавательский состав СКУ и специалисты Центра обучения языкам управления культуры развития языков и архивного дела акимата СКО.

Ежегодные «Магжановские чтения» проводятся по трем номинациям. Участников и победителей наградят ценными призами и памятными дипломами. После областного этапа пройдет республиканский.

Александра Рудина