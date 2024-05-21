5 краж и правонарушений предотвратили полицейские с охранниками частных агентств

Укрепить безопасность школ призвали полицейские руководителей частных охранных формирований. Они предложили проводить теоретические и практические занятия по вопросам своевременного реагирования на происшествия и качественного обследования объектов при срабатывании сигнализации, а также выработать новые подходы к агитации населения и установке современных охранных систем.

— Охранные организации, осуществляющие пультовую охрану квартир, мы можем предоставить вам графики проведения сходов УИП с адресами, и вы можете на сходах участвовать так же, как УИП, и агитировать граждан, чтобы подключили квартиры на пультовую охрану.

Важной темой встречи стала и безопасность учреждений образования. Стражи порядка вынесли ряд рекомендаций по подбору кадров и проведению обучающих занятий личного состава охранных формирований по реагированию на кризисные ситуации. В целом, полицейские и частные агентства сотрудничают на постоянной основе.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— Совместно с сотрудниками органов внутренних дел охранниками негосударственных охранных структур в текущем году принято участие в 6 фактах раскрытия преступлений, выявлено 43 административных правонарушения, задержано и доставлено в ОВД 72 человека, предотвращено 5 краж и правонарушений на охраняемых объектах.

Всего в области насчитывается более 1700 представителей частных охранных агентств. Под их протекцией находятся почти 4,5 тысячи объектов, из них 541 объект обеспечен физической охраной, остальные — пультовой.



Диана Салихова