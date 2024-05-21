21 мая в СКО чествовали работников культуры и искусства

21 мая свой профессиональный праздник отмечают работники культуры и искусства. От имени главы региона виновников торжества поздравил руководитель аппарата акима области Руслан Алишев.

РУСЛАН АЛИШЕВ, руководитель аппарата акима СКО:

— По поручению Главы государства каждая область приступила к формированию центров креативной индустрии. Здесь мы проводим большую работу, надеемся, что новый объем станет центром притяжения талантов СКО. Символично, что здание, в котором мы будем строить новый центр, — это старый, добрый казахский музыкально драматический театр. Текущий год богат на знаковые события культурной жизни области. Вековой юбилей отметит Северо-Казахстанский историко-краеведческий музей, областная библиотека С.Муканова отпразднует свое 90-летие. Планируется открытие современной художественной галереи «Ботай» на улице Конституции Казахстана.

Этим летом в области планируется отремонтировать 20 объектов культуры, большинство из них находятся в районах, отметил Руслан Алишев. В свой профессиональный праздник награды получили более 40 работников культуры и искусства.

Хранитель фондов музея района Шал акына с девятилетним стажем Гулим Нургалиева в праздничный день получила благодарственное письмо акима области.

ГУЛИМ НУРГАЛИЕВА, хранитель фондов музея района Шал акына:

— У нас в музее более 8 залов. Я отвечаю за количество экспонатов, их поступление и принятие, описание, готовлю экспозиции на мероприятия. Хранители фондов свою работу оставляют за кадром. Более 10 выставок в год у нас проводится. Учащиеся, жители г.Сергеевки, часто приезжают гости из других областей республики, бывают зарубежные гости.

Медаль «Ветеран труда» вручили заведующей музеем областного русского драматического театра им.Н.Погодина Людмиле Лошаковой. Кроме того, 10 североказахстанцев получили нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі». Среди них — художественный руководитель народной студии танца «Куанамын» Алина Ушакова.

АЛИНА УШАКОВА, художественный руководитель народной студии танца «Куанамын»:

— После окончания педагогического училища я начала пробовать работать с детьми, тогда у меня не было профессионального хореографического образования. Я закончила наш колледж искусств с красным дипломом, училась на отделении «Хореография», стала работать в детском самодеятельном коллективе. Я закончила Омский государственный университет по отделению «Культура искусств», работаю с детьми я уже больше 35 лет.

Награды от министерства культуры и информации на торжественном собрании тоже вручали. Праздничное мероприятие завершилось концертной программой.



Дарья Пышмынцева