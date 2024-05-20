Этим летом предприниматели начнут меньше платить за электроэнергию

С 1 июня этого года в Петропавловске и в 8 районах Северо-Казахстанской области бизнесмены начнут платить меньше за электроэнергию. Об этом подробно рассказал руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Дамир Токтамысов.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— У нас гарантированным поставщиком является ТОО «Севказэнергосбыт». Данная компания обратилась к нам с уведомлением о снижении предельной цены для бизнеса СКО, где предусматривают снижение с 27, 87 тенге до 25,88 тенге за 1 кВт.ч. (без учета НДС). Снижение составило 7,1%.

По поручению Главы государства и Правительства ведомство приостановило лицензии нерегулируемых снабжающих компаний. С 1 апреля они перестали работать.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— Данные компании могут быть зарегистрированы в разных регионах нашего Казахстана, получаемый доход от СКО, переходил в другую область. У гарантированного поставщика в лице ТОО «Севказэнергосбыт» увеличился объем предоставляемых услуг, соответственно, это привело к снижению тарифа на электроэнергию.

Изменение коснется почти 6 тысяч представителей делового сообщества. Основная часть из них уже заключила договоры с ТОО «Севказэнергосбыт».

Дарья Пышмынцева