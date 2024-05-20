В селе Большая Малышка Кызылжарского района наводят порядок после паводка

В селе Большая Малышка Кызылжарского района проводятся регулярные субботники. В первую очередь они направлены на ликвидацию последствий паводка. Вода принесла много мусора. Татьяна Петченко проживает одна. У женщины две взрослые дочери. У одной из них Татьяна жила в Петропавловске в период паводка. Когда ситуация стабилизировалась, женщина вернулась домой и увидела печальную картину.

ТАТЬЯНА ПЕТЧЕНКО, жительница с. Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Я прожила 66 лет в этой деревне, но такого у нас никогда не было. Это первый год такое наводнение. Вот, слава богу, дали мне работников, приберут сейчас, помогут мне, чтобы можно было подойти к бане, колонке. В огороде еще сыро. Вот здесь еще нужно все убирать. Я просто благодарна. За деньги тоже нанимала. Линолеум сняли мне, шифоньер выкинули, трильяж выбросили, холодильник вынесли на улицу. Односельчан жалко очень. Еще хуже меня пострадали, что даже жилье непригодное. Я в двухэтажке живу, у меня хотя бы стены целые. Еще почти полный погреб воды.

На субботник в Большой Малышке вышли около 200 человек. Задействовано порядка 15 единиц техники. Совместными усилиями наводят порядок сельские жители, специалисты организаций и местные исполнительные органы.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района:

— Такие субботники у нас проводятся повсеместно, не только в субботу, а практически каждый день. Работают волонтеры, жители сел, также привлекаются организации из Петропавловска и нашей области. Просто хочется сказать огромное спасибо людям, которые неравнодушны не только к горю людей, но и к тому, что происходит вокруг. В этом округе большой воде подверглись почти 400 домов. Это села Долматово, Барневка. И, конечно же, самый большой урон нанесен селу Большой Малышке.

Вода нанесла большой ущерб инфраструктуре. На 8 улицах села разрушен асфальт. Сейчас специалисты управления пассажирского транспорта помогают составить сметную документацию на ремонт дорог. Предстоит здесь восстановить и систему водоснабжения.

Валерия Филатова