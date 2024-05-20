В области завершился турнир по волейболу среди учителей

В прошлую субботу прошел заключительный этап областного турнира по волейболу среди педагогов области. В соревнованиях принимали участие 10 команд. Среди них за главный приз боролись 4 лучшие команды: школы-интерната им.А. Досмухамбетова, Академии Нацгвардии, казахской школы-гимназии имени Абая и школ района Шал акына.

ЕРЖАНАТ БАКИРОВ, организатор конкурса:

— Основная цель турнира — пропаганда здорового образа жизни и спорта. Прежде всего хотелось бы поблагодарить наших коллег из района Шал акына. Они приняли участие в конкурсе, который проводится с октября, и вышли в финал.

Соревнования проводятся третий год подряд, и с каждым разом количество участников увеличивается. Каждая команда ответственно подошла к турниру. В первой игре соревновались педагоги школы-интерната им. А.Досмухамбетова и Академии Нацгвардии.

ЕРБОЛ ОТАРБАЕВ, представитель команды Академии Национальной гвардии РК:

— Как видите, вся команда подошла к соревнованиям с высокой подготовкой. Сюда приезжают все, чтобы стать чемпионом. Желаю удачи всем командам и победы нам самим.

СВЕТЛАНА КУЗИНА, главный судья соревнований:

— Арбитраж проходит по известной процедуре. Все команды, вышедшие в финальную стадию, встретились.

По итогам турнира команда школы-интерната им. А.Досмухамбетова стала лучшей. Ей присвоили разряд по волейболу.

Александра Рудина