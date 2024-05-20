В микрорайоне Подгора восстанавливают дома

Этот дом достался пенсионерке Нине Егоровой по наследству и вся её жизнь связана с ним. 6 мая, говорит женщина, пришли оценщики и сказали, что её жилье пригодно для ремонта. Пока здесь ведутся работы по откачке воды.

НИНА ЕГОРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— Спасибо вам, ребята, большое. Работают быстро. Мы обратимся к их помощи в любой момент. Они оказывают всю возможную помощь. Однако, сумма денег, необходимая для ремонта дома, пока неизвестна. Сказали, что сообщат через 1-2 дня.

5 бригад из Тайыншинского района прибыли в областной центр 3 мая. Всего 35 человек и 4 машины. Всего им предстоит отремонтировать и восстановить 156 объектов.

АЗАМАТ САБЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ТАЙЫНШИНСКОГО РАЙОНА:

— Дома прошли техническую оценку. Сейчас проводится проверка недвижимости. В целом из 156 переданных нам объектов 145 — это дома. Мы проводим восстановительные работы в 6-ти.

В микрорайоне Подгора затопило около 1400 домов. Здесь работают механические восстановительные бригады районов имени Габита Мусрепова, Айыртауского, Уалихановского, Тайыншинского и города Петропавловска.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/