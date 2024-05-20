В Казахстане готовят новых лидеров-управленцев школ

В Казахстане в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании» готовят новых лидеров-управленцев школ. На участие подали заявки почти 13 800 человек. Из них отбор по документам прошли порядка 5 тысяч педагогов, сообщает министерство просвещения РК.

АЙМАН ДЮСЕМБАЕВА, руководитель управления министерства просвещения РК:

— На сегодня обучение проходят 567 педагогов, успешно прошедших тестирование (24 — дошкольного образования, 496 — среднего образования, 47 — технического и профессионального образования). В текущем году обучение смогут пройти кандидаты трех уровней образования: дошкольное, школьное, техническое и профессиональное образование.

Успешные участники будут включены в республиканский кадровый резерв на один год, после чего они смогут применить свои навыки и знания в управлении образовательными учреждениями страны.

Дарья Пышмынцева