Школьник из Петропавловска примет участие в международной лингвистической олимпиаде в Бразилии

Петропавловский школьник Егор Глухих в составе сборной команды Республики Казахстан примет участие в международной олимпиаде по лингвистике. Она пройдет в Бразилии в конце июля. На республиканском этапе учащийся 11 класса занял первое место, помимо этого юноша принимал участие в двух научно — учебно-тренировочных сборах в городе Астане, также стал серебряным призером международной Тихоокеанской олимпиады.

ЕГОР ГЛУХИХ, учащийся Первой гимназии г.Петропавловска:

— К олимпиаде готовился фактически несколько лет, до этого были неудачные попытки занять какие-то места на областных этапах, город всегда проходил, а область иногда не получалось. В этом году сложилось все более удачно, в городе, области и республике занял первые места.

Международная олимпиада по лингвистике проходит ежегодно. Соревнования состоят из командного и личного туров. Сначала участники показывают свои знания в личных соревнованиях, где ребятам нужно решить 5 лингвистических задач, а уже затем выполняют задания группой. В командном соревновании им необходимо справиться над одной сложной и неординарной задачей.

ГАЛИЯ ТАШИБАЕВА, старший методист центра «Кызылжар дарыны»:

— Центр по выявлению одаренных детей, талантливой молодежи «Кызылжар дарыны» ежегодно проводит республиканскую отборочную олимпиаду по лингвистике среди 8-11 классов. Целью олимпиады является выявление и поддержка одаренных детей, а также углубление знаний по прикладной лингвистике. На областном этапе участвовали 11 учащихся школ области. По итогам областного этапа двое учащихся, которые набрали наивысшие баллы, прошли на республиканский этап.

Подготовка Егора к лингвистической олимпиаде началась еще три года назад. Об ученике преподаватели отзываются тепло, говорят, что он ответственный и трудолюбивый.

ТАТЬЯНА АХМЕТЖАНОВА, учитель английского языка Первой гимназии г. Петропавловска:

— Его участие, успешное участие в лингвистической олимпиаде, наверное, — это совокупный итог всех наших педагогов, педагогов Первой гимназии, это не только заслуга тех, кто непосредственно готовил, потому что Егор — достаточно разносторонний товарищ. Он отлично владеет немецким языком, в этом году он сдавал экзамен на знание немецкого языка на уровне С1, он достаточно хорошо владеет английским языком.

В будущем Егор планирует стать физиком. К слову сказать, впервые лингвистическая олимпиада прошла в 2003 году в Болгарии. Сборная Казахстана принимает участие в ней с 2015 года.

Александра Рудина

