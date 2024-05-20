Проекту «Қарызсыз қоғам» — 1 год

Проект «Қарызсыз қоғам» стартовал в мае прошлого года. За этот период с его помощью свою финансовую грамотность повысили 115 тысяч казахстанцев.

АКМАРАЛ БЕКМУРЗАЕВА, руководитель проекта «Қарызсыз қоғам»:

— Участники нашего проекта получают помощь от квалифицированных специалистов в области финансов и права. Работа ведется по 20 направлениям, начиная с блокировки счетов, внесудебных процедур и работы с коллекторами. Финансовые эксперты учат людей составлять бизнес-план и грамотно распоряжаться семейным бюджетом. Мы видим, что мышление наших участников меняется. Раньше они считали, что выхода нет. Теперь у них появился луч надежды.

В период паводка команда проекта работала в усиленном режиме.

АКМАРАЛ БЕКМУРЗАЕВА, руководитель проекта «Қарызсыз қоғам»:

— Мы усилили работу юристов и финансовых экспертов. К нам обратились за помощью даже те, кто изначально не участвовал в нашем проекте. Многие из них потеряли свои документы и не знали, как их восстановить. Мы помогли им получить копии ЭЦП, свидетельства, кредитного договора и даже оформить отсрочку по кредиту.

За год существования проекта обучение прошли более 5,5 тысяч североказахстанцев. С начала 2024 года основам финансовой грамотности обучены более 1,5 тысяч жителей нашего региона. Ежемесячно тренинг проходят 3 группы. Каждая из них занимается пять дней. К проведению курсов привлечены 4 эксперта из Астаны и СКО.

Валерия Филатова