Поступления бюджета за 2023 год исполнены на 99,9% и составили 19 трлн 296 млрд тенге

Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

«Расходы исполнены на 22 трлн 417 млрд тенге или 99,6%. Дефицит бюджета составил 3 трлн 121 млрд тенге или 2,6% к ВВП (119 251,1657 млрд тенге). Годовой план по доходам республиканского бюджета на 2023 год исполнен на 99,9% или при плане 19,1 трлн тенге в бюджет поступило 19 трлн тенге», — сообщил Даурен Темирбеков.

В том числе, согласно озвученным данным, собственные доходы РБ составили 14,5 трлн тенге или 99,3% к плану на 2023 год. План не исполнен на 101 млрд. тенге. В структуре доходов республиканского бюджета порядка 89% занимают налоговые поступления, план по которым исполнен на 90,4%, при плане 14,3 трлн тенге в бюджет поступило 12,9 трлн тенге.

«Неисполнение плана сложилось в основном за счет следующих налогов: КПН (1 трлн 76 млрд тенге), НДС на импорт (415 млрд тенге), НДПИ (209 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (118 млрд тенге)», — пояснил Даурен Темирбеков.