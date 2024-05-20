Полицейские провели субботник во дворе 67-летнего сельчанина

В совет ветеранов отдела полиции Кызылжарского района обратился 67-летний пенсионер Сергей Терехов. В начале апреля его дом в селе Прибрежном затопило почти по крышу. Сотрудники районного отдела полиции инициативно откликнулись на просьбу. Уже утром следующего дня около 15 полицейских прибыли к дому по адресу Шаймергенова, 6.

БАЛГАБАЙ РАХМЕТОВ, председатель совета ветеранов отдела полиции Кызылжарского района:

— Сегодня сотрудники полиции приехали оказывать помощь Сергею Федоровичу. Наши ветераны тоже не остались в стороне, оказали материальную помощь, которую я передал Сергею Федоровичу. Хочу, чтобы в будущем такого не повторялось. Мы своих в беде не оставляем!

Все распределились по секторам. Снимали и выносили полы и покрытия, передвигали мебель, очищали двор.

АЛИХАН БАЙКАДАМОВ, начальник отдела полиции Кызылжарского района:

— С сегодняшнего утра свободная смена личного состава совместно с советом ветеранов была направлена в село Прибрежное. В данный момент личный состав оказывает помощь нашему ветерану.

Подполковник милиции Сергей Терехов много лет прослужил в органах внутренних дел. Ушел на заслуженный отдых в 2002 году. Ветеран искренне поблагодарил совет ветеранов, руководство и личный состав за помощь и моральную поддержку.

СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ, ветеран органов внутренних дел:

— В 2024 году случилась такая беда, но это не только у меня, это у многих… Но вот я благодарен руководству ДП, руководству районного отдела полиции, пенсионерам, которые оказали мне помощь, поддержку в наведении порядка, немного будут территорию, домик убирать. Спасибо Вам и низкий поклон!

Все напряженные апрельские недели полицейские вместе со спасателями, военнослужащими, сотрудниками акимата и волонтерами находились на передовой, охраняли общественный порядок и помогали населению. Вода ушла, но работа по устранению последствий паводка продолжается.

Валерия Филатова