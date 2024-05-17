В Петропавловске проводят дезинсекцию

Дезинсекцию от насекомых в городе проводят с начала мая. Из-за большой воды помимо парков и скверов обрабатывают и дома в подтопленных микрорайонах. Работают с 11 вечера до 5 утра. Задействовано две бригады.

АЛМАТ СУЛЕЙМЕНОВ, руководитель ТОО «Строй монолит»:

— Когда в жилых массивах работаем, предупреждаем через акиматы, в инстаграме, потому что будет шумно, люди работают шумными агрегатами. Они шумят, а после 11 шуметь нельзя, но надо немного потерпеть. Недолгое время они шумят. Это безвредно. Главное, чтобы не было прямого контакта и всё. В течение часа образуется микроплёнка и эта обработка абсолютно безопасна. Можно там лежать и сидеть, нет ничего такого.

В этом году большое количество влаги. Условия для размножения комаров и мошек складываются самые благоприятные, поэтому протравка проходит чуть раньше обычных сроков.

АЙГЕРИМ НУСУПОВА, старший преподаватель кафедры биологии Kozybaev University:

— После наводнения в нашем регионе увеличилось количество различных насекомых. Они могут распространять инфекционные заболевания. Поэтому нужно проводить много дезинсекционных работ. При дезинсекции используются разные препараты. Для каждого насекомого отдельные.

Мы спросили у горожан, как они спасаются от насекомых. По их словам, дезинсекцию следует проводить регулярно.

— От клещей надо лучше делать, а не от комаров. Они переносчики инфекций всяких. Всякие болезни могут быть от них.

На сегодня охвачено 80% территории города. Обработана значительная часть затопленного микрорайона Подгора.

Валерия Сиваш