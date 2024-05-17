Театр танца «Sensitive» одержал победу на престижном международном фестивале

История коллектива неслышащих танцоров «Sensitive» началась 17 лет назад. И тогда никто не мог подумать, что обычные уроки хореографии в школе-интернате для лишенных слуха детей приведут к всемирному успеху. С высокими достижениями артистов поздравил Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Недавно вы покорили публику во Франции. От всей души вас поздравляю с победой на престижном фестивале. За 17 лет создания ансамбля наши ребята достигли больших высот на республиканской и международной арене. В копилке 3 — вторых, 37 первых и 13 гран-при.

«Рассекая волны»-пластический спектакль перформанс — новая ошеломляющая работа «Sensitive». Вслед за североказахстанским зрителем постановку оценила публика Астаны.

ОЛЬГА РОСТОВЩИКОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «SENSITIVE»:

— Все, кто относится к деятельности культуры и образования, всем огромное спасибо. Это наша общая победа, командная работа. Все мы работаем и воспитатели, и педагоги, все принимали участие в творчестве ребят.

Победы уникального коллектива — это результат ежедневной кропотливой работы, таланта и силы воли.

Коллектив объединил более 40 слабослышащих и вовсе неслышащих людей. Они нашли дело своей жизни.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/