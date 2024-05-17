Республиканское объединение «Қазақ аналары — дәстүрге жол» предоставило денежные сертификаты 10 детям из СКО

Областной филиал республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол» работает чуть больше полугода. В его составе — многодетные матери, женщины, имеющие большой жизненный опыт.

КАРЛЫГАШ ЖУМАГАЛИЕВА, член ассоциации «Қазақ аналары — дәстүрге жол»:

— Наши казахские традиции показывали, ручные работы, вязание. Как раньше бабушки обеспечивали семью. Это сейчас магазины: хочу — беру, хочу — нет. А в то время наши родители стригли баранов и потом как-то чистили шерсть, мыли и пряли носки детям. По сей день мы так и работаем. Хотя мы в возрасте, и вяжем и шьём.

Представители ассоциации часто встречаются с молодежью и рассказывают о национальных традициях. За круглым столом отмечают, многие современные дети их не знают. Помимо этого объединение помогает людям. Не остались женщины в стороне и во время паводка. Помимо гумпомощи 10 детям выделили денежные сертификаты.

АЙНУР ЖУГУНУСОВА, председатель РОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол»:

— Было доставлено 20 тонн груза. Потрачено около 45 миллионов тенге. Кроме того, оказана спонсорская помощь в размере 10 миллионов тенге. Финансирование будет предоставлено 10 детям, поступающим в педагогический университет в Шымкенте.

Роль народных традиций и обычаев очень важна в воспитании детей. Новое поколоние должно знать и ценить их. И в этом направлении работа будет продолжена.

Валерия Сиваш