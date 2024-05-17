Предприятия Подгоры, пострадавшие от паводка, посетил заместитель акима СКО Рустем Курманов

Предприятия микрорайона Подгоры, пострадавшие от паводка, посетил заместитель акима СКО Рустем Курманов. Осмотрел фронт работ, поговорил с бизнесменами, разъяснил основные моменты. Первым объектом стал кондитерский цех «Великановъ». Здесь большая вода затронула первый этаж вместе с сырьём. По словам директора цеха Маргариты Великановой, сумма ущерба только сырья составляет порядка 7,5 млн тенге. А сам ремонт по подсчётам оценщиков составит примерно 5 млн тенге. Сейчас руководитель предприятия ожидает справку из МЧС и подаёт документы на возмещение ущерба.

Порядка 2 тонн рыбной продукции пришлось утилизировать Елене Прониной. От большой воды пострадали и цех, и холодильные помещения, оборудование. Теперь, чтобы его обновить, сделать ремонт, закупиться, необходимо порядка 30 млн тенге, говорит руководитель предприятия.

ЕЛЕНА ПРОНИНА, руководитель «ИП ПРОНИНА Е.Н.»:

— Ремонта очень много. Внизу у нас еще вода стоит в цехе. Выкачиваем. И МЧС нам помогали. И свою помпу приобрели, чтобы выкачивать. Оценщик был уже. Предварительно посмотрел всё, мы с ним записали.

Среди пострадавших от большой воды объектов бизнеса — один из полюбившихся подгорцами магазин «Сириус».

МАРИНА МУСИНА, руководитель «ИП МУСИНА М.Ю.»:

— Все оборудование перевернулось. Еще было оборудование, его уже вывезли. У нас здесь «каша» была. Все было вот так вот. Ила вот так было. Сами лично своими руками выгребали, вымывали. По ремонту вызывала бригады, чтобы хоть как-то прицениться. Один сказал — от 10 до 15 млн тенге будет сделать весь первый этаж. У нас ещё пострадали витражи, окна.

Заместитель главы региона посоветовал начинать ремонт как можно скорее, чтобы не терять летний сезон.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— Если оценка прошла и все зафиксировали, смысла ждать получения денег нет. Потому что вы сейчас сформируете пакет документов с оценкой, отдадите нам в региональную комиссию. Мы её рассмотрим. Там недолгий процесс выделения средств. А вы потеряете сезон сейчас. Вы сейчас восстанавливайтесь, начинайте работать. Мы эту компенсацию потом получим и заплатим вам.

В ожидании оценщиков сейчас руководитель соседнего магазина «Урал» Алик Шириязданов. Сумму ущерба он ещё подсчитывает, собирает документы.

— Сами ущерб во сколько оцениваете? — Боюсь сказать. Сейчас рыночные цены такие, что неизвестно. — Больше 10 млн? — Наверное, нет. Но около того.

— Сейчас поедем в акимат по оборудованию. Единственная просьба такая, МЧС знает все наши данные, но все равно надо туда ехать и оформлять. Это беготня лишняя. Надо с МЧС переговорить, чтобы списками отдавали.

Всего в Петропавловске пострадало от паводка порядка 127 субъектов малого и среднего бизнеса, в Кызылжарском районе — 49.

Диана Салихова