Кафедре АНК Kozybayev University исполнилось 10 лет

В этом году исполнилось 10 лет кафедре АНК Kozybayev University. Она является не только структурным подразделением университета, но и составной частью самой Ассамблеи. Кафедрой на постоянной основе проводится масштабная работа по сохранению и популяризации историко-культурного наследия полиэтничного народа Казахстана.

ЛЮДМИЛА ГРИВЕННАЯ, заведующая кафедрой АНК Kozybayev University:

— Это является весьма актуальным, когда мы говорим о формировании новых ценностей у молодежи, одними из которых является сохранение единства, согласие, уважительное отношение друг к другу, взаимопомощи. Кафедра разработала методологическую основу, которая может быть взята всеми учебными заведениями для того, чтобы потом продвигать и практически реализовывать все эти начинания.

Поздравить кафедру с юбилеем приехали друзья и коллеги. Для гостей провели экскурсию по этнокультурным центрам Дома дружбы. Представители разных народностей рассказали о личных и общих достижениях, продемонстрировали свои музыкальные таланты.

Каждое подразделение Ассамблеи по-своему уникально, считает почетная гостья из столицы Наталья Калашникова. Сейчас она возглавляет Ассоциацию кафедр АНК «Шаңырақ», заведует кафедрой в Евразийском университете им. Л.Гумилева.

НАТАЛЬЯ КАЛАШНИКОВА, председатель Ассоциации кафедр АНК «Шаңырақ», г.Астана:

— 10 лет назад была создана вторая кафедра АНК именно в Kozybayev University. В условиях приграничия работать интересно, сложно и очень ответственно. В дни паводков Президент принимает мудрое решение, проводит это в онлайн — формате для того, чтобы максимально были поддержаны все, кто пострадал от наводнения. Для нас это была большая ответственность, ведь именно молодежь АНК и сама АНК возглавила этот процесс.

Экскурсия завершилась диалоговой площадкой. Участники вспомнили о том, как зарождалась и развивалась кафедра Ассамблеи в местной альма-матер, обсудили важные вопросы дальнейшего сотрудничества.

Валерия Филатова