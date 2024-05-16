В СКО хотят запустить три крупных проекта

В Северо-Казахстанской области реализуют три крупных проекта. Появится производство оловянных концентратов, возгонов олова и получение металлического олова за 150 млрд тенге. Мощность объекта составит 11 тыс. тонн олова в год. Здесь планируют создать 600 рабочих мест, сообщает агентство LS. Также в рамках проекта хотят построить горно-металлургический комбинат. Предприятие обещают запустить до конца 2025 года. Планируется разработать месторождение вольфрама «Баян». Проект оценивается в 42,5 млрд тенге. Работу могут получить более 1000 человек. Мощность — 4,8 тыс. тонн концентрата вольфрама в год. Разработка месторождения «Аксоран» обойдется другому инвестору в 90 млрд тенге. Его мощность составит 4,5 тыс. тонн концентрата вольфрама в год. Тысячу рабочих мест планируют создать на горно-обогатительном комбинате. Вместе с тем уже определены земельные участки под добычу и размещение инженерных сооружений.

Валерия Сиваш