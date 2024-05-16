Рейд ЧС-ников по промышленным объектам в пожароопасный период

В ТОО «Беслан Север» правила пожарной безопасности соблюдают строго — настрого, так как работают там с горючим материалом, сваркой, газом и многим другим. Здесь постоянно проводят инструктаж по правилам безопасности.

ИВАН ОБЕЛЬЧАК, механик ТОО «Беслан Север»:

— Также им выдаются каски, спецодежда для резчиков, сварщиков. В тому году возгорание пошло из-за печки, которая стояла в ангаре, из-за чего и произошло.

В прошлом году горела сухая трава возле товарищества «Дорожно-строительный трест-СК». На предприятии говорят, что возгорание произошло не по их вине. Правила пожарной безопасности здесь стараются соблюдать.

СТЕПАН НОСОВ, директор ТОО «Дорожно-строительный трест-СК»:

— В прошлом году со стороны «Береке» произошло возгорание, и этот огонь при сильном ветре очень быстро распространялся. Ветер менял направления. Огонь резко подошел к нашей территории и перекинулся на наше гаражное помещение. Стараемся каждый год проводить противопожарные мероприятия. У нас есть специальные люди. Проводим скос камыша в преддворовой зоне.

В пожароопасный период под контролем ЧС-ников находятся и промышленные зоны. Они, как правило, являются самыми пожароопасными. На производствах работают с легко воспламеняемыми или горючими веществами. Основная задача — не допустить даже малых возгораний.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший дознаватель УЧС г.Петропавловска:

— Убедительная просьба всех руководителей предприятий, всего персонала, кто работает на под контрольных объектах, на частных объектах и на государственных, соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не производить отжиг даже внутри дворовых территорий частных жилых домов Это тоже запрещено. Сжигание растительности, бытовых отходов и мусора запрещается на расстоянии менее 50 метров от любых сгораемых строений.

С начала пожароопасного периода ЧС-ники обошли уже более 30 производств. Специалисты напоминают о правилах безопасности, вручают памятки. За четыре месяца в Петропавловске произошло 37 пожаров. Возгораний сухой растительности не зарегистрировано.

Камилла Карим