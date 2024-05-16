Ремонт автодороги «Жезказган-Петропавловск»

На строительство и ремонт дорог в Казахстане в этом году планируется направить почти 600 миллиардов тенге. Об этом сообщает информационное агентство LS. Планируется охватить 9,5 тысяч километров дорожной сети. Кроме того, за счет средств финансовых институтов обновят республиканские дороги общей протяженностью 2,5 тысячи километров. По важным направлениям реализуют 97 проектов. Среди инициатив, вошедших в список, — восстановление автодороги «Жезказган-Петропавловск». Поэтому в этом году проблему, волнующую многих, решат.

Камилла Карим