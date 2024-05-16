Работу по оценке имущества провели в с. Вагулино

Наталья Лахтина с мужем и двумя детьми проживает в селе Вагулино Кызылжарского района. Их дом пострадал от паводка одним из первых. Вода не уходила больше двух недель. Восстанавливать жилье семья не могла — ждала оценщика. Живут пока у родственников. С этого дня они могут приступать к ремонту. Женщина со слезами на глазах рассказывает о том дне, когда к ним пришла большая вода.

НАТАЛЬЯ ЛАХТИНА, жительница с. Вагулино, Кызылжарской район:

— Была на уровне колена вода. Всё было подтоплено. Мебель, кухонный гарнитур, кровать оставалась, пришло всё в негодность. Оценка прошла сейчас. Мы можем уже с разрешения что-то начинать делать. Начинать срывать полы, сушить и восстанавливать. Когда мы пришли, здесь был океан. Это был ужас. Мы сразу не могли зайти даже по огородам. Уже было много воды. Был ужас, был страх. Была такая обида ужасная, что всё вот так вот разом.

В селе Вагулино от паводков пострадало 12 домов. Большой удар на себя принял дом Веры Евсеевой. Много лет назад она его строила вместе со своим мужем. Получали даже награды за самый красивый дом в селе. Сегодня там предстоит много работы. Женщина живёт одна, поэтому планирует обращаться за помощью в восстановлении дома. Сегодня с ней провели разъяснительную беседу, где ответили на все вопросы.

ВЕРА ЕВСЕЕВА, жительница с. Вагулино, Кызылжарской район:

— Я вот не знаю, что делать с этим домом. Просто я боюсь его восстанавливать. Средства сейчас в него вложить и не дай бог на следующий год опять такое будет. Что потом опять делать? Всё здесь затоплено, там всё сломано.

ГУЛЬСИМ КАРИМОВА, председатель районного филиала партии «AMANAT», руководитель районного общественного штаба:

— Государство отвечает за все потери. Полностью будет возмещать вам ремонт. В случае, если вы самостоятельно не можете ремонтировать свой дом, мы вам предоставляем механическую бригаду, либо подрядную организацию, которая полностью вам всё отремонтирует. Если будете сами проводить ремонт, бюджетные средства зачисляются вам на счёт, и вы сами проводите ремонт. По завершении его вы предоставляете нам фотоотчёт.

В восстановлении домов помогает и акимат сельского округа. Они проводят субботники и доставляют гуманитарную помощь. Сегодня объезд пострадавших проводят с участием акима Вагулинского сельского округа Ирины Шишковой.

ИРИНА ШИШКИНА, аким Вагулинского сельского округа, Кызылжарский район:

— Проводим субботники. Откликаются не только пострадавшие, но и всё село помогает. Убирают улицы. Уже 2 субботника мы провели. С помощью ТОО вывезли глину. Помогаем гуманитарной помощью. Волонтёры сами напрямую выезжают, оказывают помощь.

Всего на территории Вагулинского сельского округа от паводка пострадало 19 домов. Вода зашла в Кустовое, Красноярку и Вагулино. Во всех трёх сёлах уже прошла оценка имущества. По результатам проверки будет собрана специальная комиссия.

Валерия Сиваш