Кредит за непригодный для жилья дом вынуждена выплачивать жительница Есильского района

Порядка 15 жителей села Покровки Есильского района, чьи дома оказались в залоге и сильно пострадали от паводка, обратились в партию «AMANAT». В их числе оказалась и Инга Тодоровская. Её дом после паводка непригоден для жилья. Однако, девушка вынуждена выплачивать за него кредит в течение 14 лет. Молодой специалист приобрела его два года назад по программе «С дипломом в село». При оценке имущества экспертиза подтвердила, что дом пригоден для проживания, но спустя время в нем просела крыша и окна, пошли трещины в фундаменте, начала отходить стена. По словам Инги, дом для проживания не пригоден, и оставаться там с ребенком она не может.

ИНГА ТОДОРОВСКАЯ, жительница с. Покровки, Есильский район:

— Так как мой дом находится в залоге у государства на 15 лет, я не могу его продать. И, согласно договору, я должна содержать его в чистоте, ухаживать за ним. Я узнавала, что мне могут только дать отсрочку по кредиту, пока я не улучшу своё жильё. Но я поняла, что вкладывать туда свои финансы не имеет смысла, со временем он всё равно упадёт, так как является саманным. Выплат по оценке мне не хватит, чтобы сделать жильё пригодным. Я хочу, чтобы дом заново оценили и приняли решение.

Ежемесячная сумма платежа составляет 25,5 тысяч тенге, платить осталось ещё 14 лет. Представители партии «AMANAT» назвали ситуацию неординарной, этот вопрос нужно тщательно отрабатывать с юристами. По словам заведующей общественной приёмной регионального филиала партии Гульфиры Рамазановой, нужно найти выход из положения, потому что человек остался один на один со своей бедой.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, заведующая общественной приёмной регионального филиала партии «AMANAT»:

— Мы взяли на контроль вопросы, которые необходимо задавать на уровне депутатов Мажилиса и министерств. Один из жителей поинтересовался, почему не возмещается ущерб за пострадавшие надворные постройки. Мы его возьмём на контроль. Это уже девятый приём пострадавших от паводка по проекту «Құқықтық көмек». Больше всего обращались жители Кызылжарского района, где затопило 18 сёл.

Ранее представители партии «AMANAT» уже выезжали в Есильский район. В сёлах Николаевке и Петровке они помогли 41 пострадавшему оформить социальное пособие.

Александра Рудина