В СКО сумма предварительного ущерба предпринимателей после паводка составляет почти 3 млрд тенге

Область с рабочим визитом посетили заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Нахипбеков и директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики Нурбол Жанабеков. В рамках визита они встретились с пострадавшими предпринимателями, выслушали волнующие их вопросы. Столичная делегация посетила несколько объектов, включая рыбоперерабатывающий цех с магазином «Дары моря» в микрорайоне Подгора и мебельный цех в селе Тепличное. Обращения бизнесменов гости области передали заместителю акима Рустему Курманову на личной встрече, а также на заседании региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам бизнеса, пострадавшим от паводка. По словам заместителя акима области Рустема Курманова, сегодня в регионе насчитывается 188 пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, сумма предварительного ущерба которых составляет 2,9 млрд тенге.



Дарья Пышмынцева