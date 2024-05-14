В СКО отмечается снижение уголовных правонарушений и рост суицидов среди несовершеннолетних

В СКО отмечается снижение уголовных правонарушений, совершенных подростками, на 15,4%. Существенное снижение имеется в Петропавловске. Вместе с тем имеется рост правонарушений в районе М. Жумабаева и Тайыншинском. 8 несовершеннолетними совершены 1 проступок и 7 преступлений, в том числе 5 особо тяжких, 1 тяжкое и 1 средней тяжести.

САЯН АСКАРОВ, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры СКО, советник юстиции:

— Основное количество совершенных преступлений — убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по статье 99 в районе М. Жумабаева, причинение тяжкого вреда здоровью по статье 106 части 1 в Тайыншинском районе, изнасилование и иные действия сексуального характера в Петропавловске, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, кража по статье 188 части 3 и разбой в районе М. Жумабаева.

Наряду со снижением уголовных правонарушений отмечается рост суицидов в районе им. Г.Мусрепова и Айыртауском. Незначительное снижение попыток суицида наблюдается в Петропавловске и Жамбылском районе. Половина детей воспитывалась в неполных семьях, в том числе на попечении родственников. Основными причинами суицидов является недопонимание и ссоры в семье, обиды на сверстников, одиночество и чувство отверженности. Прокуратурой области принимается комплекс профилактических мер. За неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей к административной ответственности привлечены 107 законных представителей.

ВИКТОР НАЙДА, старший помощник прокурора области:

— Повсеместно в организациях образования как с детьми, так и их родителями проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики правонарушений, половой неприкосновенности, суицидов и буллинга. В текущем году уже проведено 345 лекций. По состоянию на 1 мая произведен объезд 2 тысяч семей или 17% от общего количества. Всего таких семей из группы риска в области 11 тысяч, в том числе неполные семьи, малоимущие, неблагополучные, а также те, в которых проживает лицо, ранее осужденное за уголовное правонарушение. Из-за угрозы здоровью органами опеки и попечительства отобраны 8 детей, подано 7 исков в суд о лишении и ограничении в родительских правах.

В целях обеспечения безопасности детей прокуратурой области создан телеграмм-бот «SKO URPAQ/ПОКОЛЕНИЕ». Контакты размещены во всех учебных заведениях области. Родители и дети могут сообщить о возникших проблемах и обратиться за консультацией к психологу. Полученная информация является конфиденциальной. Также в случае нарушения прав и интересов детей законные представители и несовершеннолетние могут обратиться на телефон доверия прокуратуры области, позвонив по номеру 8-7152-36-03-83.

Валерия Филатова