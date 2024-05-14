В Казахстане пересмотрят новый Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм с целью усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков

Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева.

В РК создадут несколько соответствующих IT-решений: систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод.

Кроме этого, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Отмечалось, что акиматам нужно будет провести ревизию строений в пределах водоохранных зон и обеспечить их ликвидацию или перенос. Бозумбаев поручил местным исполнительным органам не допускать предоставления земельных участков в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы.

В ходе совещания вице-премьер заслушал акиматы о создании специализированных организаций по эксплуатации гидросооружений и дал ряд поручений профильным министерствам.