С начала 2024-го года в регионе произошло 107 ДТП

В регионе за 4 месяца этого года в ДТП пострадали 168 человек, из них получили ранения 155, в том числе 28 несовершеннолетних. 14 граждан погибли, среди них — одно несовершеннолетнее лицо. В области наблюдается рост ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 67,2 %, по пострадавшим — на 48,6 %, по погибшим — на 180%.

САЯН АСКАРОВ, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области, советник юстиции:

— За 4 месяца 2024 года на территории области в результате ДТП погибло людей на 4,5 раза больше, чем от убийств (погибли при ДТП 14, убийства — 3).



Александра Рудина