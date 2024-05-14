Почти 60 млрд тенге поступило на пенсионные счета казахстанцев

«Правительство для граждан» за четыре месяца текущего года обработало 1,7 млн платежей на общую сумму 59 млрд тенге. Это сумма обязательных пенсионных взносов работодателей. В этом году он вводится впервые. За родившихся после 1 января 1975 года работодатели платят 1,5% от дохода каждого сотрудника. Взнос сначала поступает на счет «правительства для граждан», затем ведет учет всех пенсионных взносов каждого вкладчика. А после деньги переводятся на пенсионные счета в течение трех рабочих дней. Вырученная сумма не считается собственностью работника, не капитализируется и не оставляется в наследство. Чтобы снять условные накопления, нужно участвовать в системе не менее 5 лет. В области сумма обязательных пенсионных взносов работодателей составила более 833 миллионов тенге.

Камилла Карим