По программе «Наурыз» поступило 17 432 заявки

Заявки по программе «Наурыз» поступают от жителей страны. По состоянию на 10 мая казахстанцы направили 17 432 заявки. Из них успешно принято 8 945 заявок, 3955 — поступило от представителей социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди на жилье. Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. По ее словам, к социально уязвимым слоям населения относятся многодетные семьи, дети-сироты, граждане, жилье которых признано аварийным. 57% этих заявок были направлены женщинами. 62% заявителей — молодые люди в возрасте до 35 лет. Самый молодой заявитель проживает в Туркестанской области — ему 18 лет.



Дарья Пышмынцева