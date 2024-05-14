Оценка домов проходит в микрорайоне Хромзавод

В микрорайоне Хромзавод в домах, которые после схода воды прошли техническое обследование, работает оценщик. Надежда Эстремских показала ему документы на дом, а также состояние мебели и бытовой техники. В этом доме, который женщине достался по наследству, жила её дочь с зятем, в соседнем около 40 лет проживала Надежда с супругом.

НАДЕЖДА ЭСТРЕМСКИХ, жительница г. Петропавловска:

— Сейчас обследуют технику, дома непригодны к восстановлению. Еще земля не оформлена здесь, сейчас я подам и в ускоренном порядке все будет готово. Вода шла очень стремительно, это было с 12 на 13 число ночью. В три часа ночи убежали отсюда, за 45 минут затопило огород, вода подходила к дому. Мы, что могли, поднимали, но не на такую высоту.

Алматинский оценщик Данияр Нурланкулов работает в Петропавловске около недели. Через Палату предпринимателей узнал, что в областном центре не хватает специалистов его профиля, проявил инициативу и приехал, чтобы оперативно помочь людям, пострадавшим от большой воды.

ДАНИЯР НУРЛАНКУЛОВ, оценщик, г.Алматы:

— Если дом подлежит ремонту, мы делаем оценку недвижимого имущества и имущества. Получаются две оценки. Если пишут, что дом сносится и не подлежит дальнейшей эксплуатации, то там только имущество оценивается. В первую очередь жильцы должны быть, чтобы идентифицировать жильца по документам, что это его дом. Мы не двигаемся, пока у нас нет заключения и дефектных актов. Мебель вся уплывает, в доме переворачивается, а жильцы не все молодые, чтобы добраться до этого, нужно время, нужно найти сделать фото.

Фото нужны оценщику для отчета, информацию он записывает со слов жильца, проводя подробный опрос. После обхода через 2-3 дня специалист передает заключение в местные исполнительные органы. Стоит отметить, что законом предусмотрена уголовная ответственность за некорректную работу оценщиков.

Дарья Пышмынцева

