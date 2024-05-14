Более 80 наркопреступлений выявлено в СКО с начала года

За последние три года в регионе отмечается рост наркопреступлений с 58 до 290. Только за первый квартал 2024-го регистрация наркопреступности перевалила за отметку 80. Преступники используют в качестве информационной платформы социальную сеть «Телеграмм», привлекая в свои чаты неопределенный круг пользователей. В данных чатах размещают информацию о виде наркотика, его фасовки, веса и стоимости.

САЯН АСКАРОВ, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области, советник юстиции:

— В конце прошлого года прокуратурой города удалось внести 4 факта рекламы наркотических средств, по одному факту преступление было зарегистрировано как укрытое от учета, по остальным направлено в соответствующие органы для принятия процессуального решения.

Значительно меньше стали употреблять «традиционные» наркотики — героин, марихуану, гашиш, заменяют их синтетическим аналогом — «солью». Изменился и возраст лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Так, если раньше данным видом преступления занимались асоциальные, ранее неоднократно судимые личности, в возрасте от 25 до 40 лет, то сейчас это молодые люди различной социальной принадлежности в возрасте от 17 до 25 лет, у которых за плечами нет уголовного наказания, они ищут легкий способ заработка.

САЯН АСКАРОВ, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области, советник юстиции:

— В 2023 году в нашей области пресечена деятельность нарколаборатории с изъятием психотропных веществ, реагентов и оборудования. В совершении преступлений за распространение и сбыт наркотических средств, а также рекламу понес ответственность житель г. Петропавловска, которого приговорили к 11 годам лишения свободы. В ходе изучения уголовного дела выявлено укрытое от учета преступление в отношении неизвестных лиц по факту сбыта психотропных веществ путем невыделения в отдельное производство.

На постоянной основе органами прокуратуры проводятся антинаркотические мероприятия с привлечением детей и спортсменов. Продолжает работать первый, созданный в системе МВД, запущенный в 2019 году, официальный аккаунт на платформах «Instagram», «Facebook», «Вконтакте» и «Тик-ток». Также при рассмотрении уголовных дел, переданных суду в отношении несовершеннолетних подсудимых, на судебный процесс приглашаются студенты.

Валерия Сиваш