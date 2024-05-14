184 факта превышения скорости за 4 дня выявили полицейские

От въезда в Петропавловск на высокой скорости ехал автомобиль. Несколько машин патрульной полиции потребовались для поимки «лихача». Когда его остановили полицейские, мужчина не признал нарушения и, отказавшись выполнять требования, попытался скрыться в направлении областного центра. На улицах Петропавловска к погоне присоединились сотрудники городского батальона патрульной полиции.

— Где, где, Арыс? — Со стороны Хромзавода в сторону моста, Подгоры, едет, передвигается автомашина на большой скорости, не подчиняется.

Мужчину задержали на пересечении ул. Партизанской и Жумабаева. «Лихач» привлечён к ответственности за нарушение ПДД и отказ выполнить законное требование полицейских. За 4 месяца в области нарушения скоростного режима стали причиной двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. С 10 мая в области проводится ОПМ «Правопорядок». За 4 дня выявлено 184 факта превышения скорости, а также 18 нетрезвых водителей, 12 нарушений правил проезда пешеходного перехода.

— Ваша причина остановки является то, что вы не включили ближний свет фар. На вас будет составлен административный протокол по ст. 602, ч. 1-1.

В зоне повышенного внимания полиции — водители электросамокатов. Они зачастую проезжают по пешеходному переходу, перевозят пассажиров. Важно знать, что на переходах электросамокаты необходимо переводить за руль. Движение по тротуарам допускается только при условии, что не создаются помехи в движении пешеходам. Всего за первые дни ОПМ «Правопорядок» полицейские выявили свыше 1400 различных правонарушений.

Камилла Карим