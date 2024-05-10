В Тепличном провели субботник

В пригородном селе Тепличном активно ведутся восстановительные работы. Вода ушла и оставила много мусора, камыша, разломанных построек и прочего. Всё вместе это убирают местные жители, военнослужащие, волонтёры и активисты областного филиала Ассамблеи народа Казахстана.

САЛИМХАН САБИТОВ, член АНК по СКО:

— С первых дней, как начала отходить вода, члены этнокультурных объединений АНК СКО подключились в рамках общенациональной кампании «Таза Қазақстан» для помощи пострадавшим и именно для уборки их дворовых площадок. На сегодня задействованы все этнокультурные объединения, подструктурные подразделения, подключились и военные, и волонтёры. Все они сегодня решили помочь.

В домах, где уже можно проводить работы, трудятся бригады. Военнослужащие помогают выносить сельчанам испорченную мебель из домов, убирают мусор со дворов, выгребают ил. Владельцам домов предоставляют необходимые инструменты, материалы и технику для восстановления жилья.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района:

— С самого начала паводковой ситуации акимат Кызылжарского района находится вместе с жителями нашего района, именно подтопленных зон. Оказываем им и психологическую помощь, и гуманитарную. Мы не первый день организуем субботники, и в данном населенном пункте уже прошло несколько субботников.

Активисты таджикского этноцентра посчитали, что после такого ударного труда людям нужно подкрепиться и приготовили казан плова.

ОЛЕГ ВОЛОШИН, житель села Тепличного, Кызылжарский район:

— Я уже получил выплаты. Парни работают, волонтеры работают, сейчас вот пловом нас накормили.

В субботнике задействовали 300 человек. Местные сельхозформирования выделили 5 КамАЗов и 2 погрузчика.

Александра Рудина