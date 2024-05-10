В СКО полицейские вернули женщине утерянную пенсию

Жительница Мамлютки обратилась к полицейским, чтобы ей помогли найти её утерянный кошёлек, в котором находилась вся пенсия. Потеря всех денег и банковских карт могла стать серьёзным ударом по семейному бюджету. К счастью, тревоги были недолгими — рядом находилась мобильная группа сотрудников полиции. Капитан полиции Азамат Аубакиров и старший лейтенант Сергей Ковальчук только что заступили на дежурство и начали охрану общественной безопасности с обхода парка. Когда пенсионерка обратилась к полицейским, они связались с дежурной частью. Расположенные на входе в парк камеры видеонаблюдения позволили установить пожилого человека, который подобрал кошелёк и как раз решал, каким образом найти его владельца. Пропажу вернули в целости и сохранности.



Валерия Сиваш