В санаторий бесплатно отправляют пострадаших от паводка жителей

На отдых в санаторий на бесплатной основе отправляют пострадавших от паводка граждан. Это в рамках сотрудничества министерства труда и социальной защиты населения, Федерации профсоюзов и областного акимата.

ТАТЬЯНА БЕРЕСКАЯ, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Сегодня организован в санаторий «Щучинский». Первая группа у нас выезжает с 10 по 19 мая в составе 10 человек из социально уязвимых слоев населения. Там они пробудут 10 дней. У нас есть списки пострадавших граждан. Мы дозваниваемся, предлагаем. Если у людей нет проблем с домами, оценкой домов, люди соглашаются и выезжают.

От паводка пострадал двухэтажный дом Ольги Петерс. Полностью в воде оказался первый этаж.

ОЛЬГА ПЕТЕРС, жительница г. Петропавловска:

— Там у нас и поразбивало окна, вынесло стены межкомнатные на первом этаже. Большое спасибо, что предоставляют такую возможность, свозить детей в санаторий. Нам позвонили и предложили. Я еду с детьми: дочь и сын.

По словам специалистов, сейчас прорабатывается вопрос с руководством санаториев по количеству свободных мест для организации дальнейших выездов. Вторая группа отправится 12 мая в санаторий «Коктем» в Алматы.



Диана Салихова