С начала апреля в СКО зафиксировано 14 случаев загорания сухой травы и мусора

С начала пожароопасного периода на территории области произошло 14 случаев загорания сухой растительности и мусора. Общая площадь составила почти 3,5 га. Спасатели напоминают гражданам о мерах предосторожности. Важно своевременно производить скос сухой травы, очищать прилегающие территории от мусора. В этом году обстоятельства усложняет отсупающий паводок.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В текущем году пожароопасный период наступил с опозданием. На это в большой степени повлияла сложная паводковая обстановка в нашем регионе. Уже по мере улучшения паводковой ситуации там, где вода отступает, в населенных пунктах и на прилегающей территории остается большое количество мусора, камыша, различных вещей, которые принесла нам большая вода.

В области есть 12 государственных лесных учреждений. Их общая площадь составляет 550 тысяч га. Имеется также государственный национальный природный парк «Кокшетау» площадью 134 тысячи га. Его лесохозяйственная деятельность финансируется министерством экологии и природных ресурсов. В целом, лесистость территории области составляет 5,5%. Основной лесообразующей породой в области является береза, осина и сосна. С начала года возгораний на территории лесных массивов не зафиксировано.

ЕРЛАН ТАШИМОВ, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— К пожароопасному сезону готовится противопожарная техника и агрегаты. В настоящее время лесные учреждения укомплектованы 25 пожарными автомашинами. Имеется 87 тракторов, патрульные автомобили, 38 пожарных емкостей и 810 радиостанций для оперативной связи.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах налагается штраф в размере 10 МРП. Это почти 40 тысяч тенге. В прошлом году к административной ответственности привлечен 61 правонарушитель.

Валерия Филатова