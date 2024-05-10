Грамотой акима области наградили юного волонтёра Тамира Райымбекова

Школьник из Петропавловска Тамир Райымбеков и не думал, что когда-то окажется в рядах добровольцев.

ТАМИР РАЙЫМБЕКОВ, волонтёр СКОФ РОО «Ассамблея жастары»:

— Жена моего брата, она тоже активист «Ассамблеи Жастары», ей сказали, что нужно помочь бабушке, это было еще зимой. Она попросила меня, я приехал и помог ей, потом меня это затянуло. Я стал волонтёром.

Тамир принимается за любую работу, которую ему предлагают: помогает одиноко проживающим, приютам для животных и этот список можно перечислять долго. Дел хватает, говорит Тамир. Очень слаженно и оперативно свою поддержку волонтёры проявили во время сильного паводка в апреле. Такой опыт был впервые не только для Тамира, но и его старших товарищей. Несмотря на свой юный возраст, подросток трудился наравне со взрослыми.

ТАМИР РАЙЫМБЕКОВ, волонтёр СКОФ РОО «Ассамблея жастары»:

— Во время паводков мы ездили в Прибрежное, копали глину и строили дамбу. Потом мы ездили на разные точки, где работали люди и раздавали сапоги, еду и все необходимое для этого, лопаты тоже давали.

Скромный, застенчивый и не привыкший быть в центре внимания. Но, он — настоящий пример мужественности и гражданской активности, за что его и наградили грамотой акима области. Вручил её добровольцу аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Родители Тамира поддерживают занятие своего ребенка и гордятся им. В будущем юноша мечтает стать программистом, но волонтерство оставлять не планирует.

Александра Рудина