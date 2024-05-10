Более 1,5 тысяч саженцев деревьев высадили в Тимирязевском районе

6 мая в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в сквере рядом с Домом культуры в селе Тимирязево прошла посадка деревьев. Молодые саженцы высадили сотрудники правоохранительных органов, войны интернационалисты, пожарные.

ЖАЛЕЛ КУРМАШЕВ, председатель союза инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, Тимирязевский район:

— 13 человек воинов-афганцев. Аллею ветеранам-афганцам посадили саженцы. Последние годы по району порядки наводится, чистота.

Березы, сосны, рябины и другие деревья будут украшать один из скверов райцентра. Всего в Тимирязевском районе с начала акции «Таза Қазақстан» было высажено более 1,5 тысяч саженцев деревьев.

Дарья Пышмынцева