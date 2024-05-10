Аким СКО посетил села Кызылжарского района

В Кызылжарском районе подтоплено 1,5 тыс. домов. На сегодня обследовано около 500. Делается это для определения пригодности жилых домов к дальнейшей эксплуатации. Реставрацией жилищ занимаются механизированные отряды Кызылжарского и Аккайынского районов. В дом Олега Волошина в селе Тепличном вода зашла больше чем на метр. Уже начались работы по восстановлению.

Олег Волошин, житель села Тепличного, Кызылжарский район:

— Мы просто на метр подняли, все-все в доме плавало. Мы спасли единственное – это один телевизор, который лежал на самом верху. Сейчас пришла строительная бригада, уже начали срывать полы, сейчас они доски все выносят. Сейчас после обеда будут гипсокартон снимать. Ну, сказали через 2 месяца будете жить, не переживайте. Самое главное, что дом пригоден к жилью, и надеемся, мы тут останемся.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями сёл Тепличное, Прибрежное, Надежка, Боголюбово и Соколовка. Сельчанам разъяснили правила по ремонту и приобретению жилья, а также ответили на вопросы.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Кроме 500 домов мы будем приобретать еще на вторичном рынке квартиры в Кызылжарском районе, в городе Петропавловске. Если дом подлежит ремонту, то сегодня та комиссия, тот эксперт, который будет делать техническое обследование, производится параллельно оценочная комиссия, оценку производит, и после этого делает смету.

Глава региона в ходе поездки в район также посетил дом труженика тыла Николая Акулова, проживающего в селе Соколовке, и поздравил с праздниками. Глава региона пожелал ветерану труда крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Специально приехал, чтобы с вами поздороваться, пожать вашу руку, посмотреть эту паводковую ситуацию. Посетили мы дома, посмотрели, с людьми встретились. Думаю, к Вам зайду, поздравлю с наступающим праздником 9 мая.

В области подтоплено более трех тысяч домов. В настоящее время уже начались работы по восстановлению там, где это возможно. Также собственники могут отремонтировать свои жилища самостоятельно. Для этого государство на счет пострадавших от паводка направит средства. Сумма ремонта зависит от заключения оценочной комиссии.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

