Аким области посетил хозяйства Аккайынского района

В ТОО «Ростан», что в селе Ленинском, работают 45 человек. Предприятие перерабатывает 20-30 тонн молока в день. Всего с начала года здесь произвели 250 тонн продукции.

— Сколько у вас наименований продуктов есть? -9 — И куда продаете?- Реализуется в местных торговых точках и по регионам. Еще в Кокшетау, Костанай и Астану под брендом «Ростан».

Затем глава региона посетил зернохранилище ТОО » Дайындык». Объект рассчитан на 9 тысяч тонн. В целом посевная площадь хозяйства составляет порялка 7,5 тысяч га. В прошлом году посевная площадь зерновых составила почти 5.8 тыс га при урожайности 16,9 центнеров с гектара, а масличных культур — 7,4 центеров с гектара.

— Это семена корнета. Мы его в это году купили в России. У себя используем. Идет уже третья год репродукция.

Глава региона ознакомился с ходом весенне-полевых работ в ТОО «Дайындык». К ним в товариществе приступят 11 мая. К посевной готовы 36 единиц техники. В этом году приобретены 1 посевной комплекс и 1 комбайн.

— У нас по сельхоз какие вопросы есть, по минеральным удобрениям?

— По минеральному удобрениям буквально на 2 дня по поручению министра приехали представители «КазФосфат». За 2 дня 105 договоров заключили от 15 тысяч 432 тонн, в целом на сегодня 245 и оплатили на 2 тысячи тонн.

Далее аким области посетил молочно-товарную ферму ТОО «Шаймерденов Б. А». Крестьянское хозяйство насчитывает около 1500 голов крупного рогатого скота , среди них — 600 дойных коров. В целом, в прошлом году в крестьянском хозяйстве произвели 3,6 тысяч тонн молока. К слову, товарищество в период с 2022 по 2023 годы построило 17 домов для своих рабочих. Одна из них — Алмагуль Жусупова.

АЛМАГУЛЬ ЖУСУПОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ДАЙЫНДЫК, АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— По контракту я должна работать здесь 5 лет. А потом смогу зарегистрировать этот дом на свое имя. Конечно, по истечении пяти лет я также буду здесь работать. Моя дочь тоже здесь работает. Дом очень хороший, просторный.

Байни Шаймерденова-труженица тыла. Раньше работала дояркой. Гауез Нурмухамбетов навестил труженицу, отметив её многолетний труд.

БАЙНИ ШАЙМЕРДЕНОВА, ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА, С. ДАЙЫНДЫК, АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— 11 правнуков, 9 внуков и 1 праправнук. Мой папа ушел на войну. Моя мать умерла. Воспитывалась бабушкой. В молодости очень много работала. Вот этот дом построил мой сын Биржан. Дружно живем с семьей.

Благодаря предпринимателю Биржану Шаймерденову в 2023 году капитально отремонтировали сельскую школу на сумму 85 млн. тенге. В настоящее время здесь обучаются более 60 учеников. В 2017 году в селе построили мединицинский пункт на общую сумму 10 млн. тенге. Работают здесь 2 медсестры.

ЖАННА КУАНЫШЕВА, МЕДСЕСТРА, С. ДАЙЫНДЫК, АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— На учете с артериальной гипертензией состоят 25 человек, с сахарным диабетом-10 человек, с ДЦП-2 ребенка и с бронхиальной астмой-1 ребенок. Все своевременно получают лекарства.

Далее аким области ознакомился с работой мясных и продуктовых магазинов в селе Дайындыке. Табак и спиртные напитки здесь не продаются. Завершающим объектом стал цех по переработке масличных культур. В его строительство вложено 80 млн тенге. В целом, цех способен производить 7 тонн растительного масла в день.

— Что за аппаратура?- Германское. У нас в Казахстане ни у кого нет.- Какова производительность?- 390 кг за смену. У нас здесь 6 таких построек.

В селе Ленинском Аккайынского района проживают 1085 человек, в Дайындыке -195. Все трудоспособное население работает в местных хозяйствах.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/