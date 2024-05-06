В честь Дня батыра военнослужащие в/ч 6637 принимали поздравления

В зале областной филармонии торжественно поздравили с Днём батыра военнослужащих воинской части 6637 Национальной гвардии РК. Жанат Каскырбаев 17 лет отдал службе. Для Жаната это не просто работа, а смысл жизни. Сегодня его наградили почетной грамотой.

ЖАНАТ КАСКЫРБАЕВ, командир взвода 2-й стрелковой роты в/ч 6637 НГ РК:

— Мне 40 лет. Работаю с солдатами срочной воинской службы. Обучаем их всем азам воинской службы. Ей я отдал большую часть жизни. Здесь я приобрел верных друзей.

На данный момент службу в воинской части 6637 несут порядка 1000 военнослужащих. Все они охраняют общественный порядок в городе. Большинство из них по долгу службы сегодня не присутствуют в зале.

ШУХРАТ АШИМОВ, заместитель командира в/ч 6637 НГ РК:

— Стоит отметить, что в этом году наших военнослужащих, которых отметили правами МВД РК, главнокомандующего НГ РК, командующего регионального командования «Орталык», а также правами акима области и города. Также на данном мероприятии присутствуют ветераны воинской части, семьи наших военнослужащих.

50 военнослужащих наградили на торжественном собрании почетными грамотами, нагрудными знаками и денежными сертификатами. После церемонии награждения артисты областной филармонии имени Ақана Сері порадовали зрителей творческими номерами.

Камилла Карим