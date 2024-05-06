Снято ограничение движения на размытом участке автодороги «Жезказган-Петропавловск»

170 метров участка автодороги «Жезказган-Петропавловск» размыло во время паводка. Напомню, перелив через проезжую часть произошел 9 апреля. На данный ммоент выполнены работы по засыпке крупногабаритным камнем, устроено 170 метров основания. Около полуночи 5 мая ограничение движения для всех видов транспорта сняли. Однако, на участке дороги осуществляется реверсивное движение под наблюдением сотрудников дорожной полиции, выставлены соответствующие знаки. Работы по устройству дорожной одежды продолжаются. Задействовано 13 единиц техники.

Валерия Филатова