Эффективные пути противодействия буллингу рассмотрели педагоги на областном семинаре

Буллинг — серьезная проблема, которая требует такого же серьезного, комплексного решения. Эффективные пути противодействия травле обсуждали педагоги на областном семинаре-практикуме. Организовали встречу специалисты филиала национального центра повышения квалификации «Өрлеу».

ЛЮБОВЬ КШЕМИНСКАЯ, старший преподаватель ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПР по СКО:

— Травля — это серьезная проблема, которая приводит к тревожности, низкой самооценке и даже к суициду. Но мы можем остановить буллинг, работая вместе. Сегодня семинар направлен на совершенствование практических навыков педагогов, необходимых для создания безопасной, поддерживающей среды. Также он направлен на обучение педагогов методам эффективного взаимодействия с учащимися, родителями и коллегами, для профилактики и преодоления буллинга.

Приглашенные спикеры ознакомили участников со стратегиями и инструментами для эффективной профилактики буллинга среди детей. Многие методики педагоги организаций образования области уже применяют на практике.

АННА ИСМАИЛОВА, заместитель директора школы-лицея «Дарын»:

— Информативное и поучительное мероприятие. Организаторы постарались создать атмосферу, способствующую открытому обсуждению этой сложной темы. Особенно впечатлили спикеры, которые подготовились хорошо. У нас проводятся беседы с ребятами на тему буллинга, кибербуллинга, обсуждаем, как противостоять насилию. Также у нас проводятся тренинги, мастер-классы, мы приглашаем к себе разных гостей. Стараемся детям всегда рассказывать о том, что из каждой ситуации есть выход. Если есть такая проблема, о ней не нужно молчать. Обязательно нужно с кем-то поделиться, поставить кого-то в известность, чтобы тебе могли оказать помощь.

С 16 июня этого года будут введены в действие поправки в законодательство РК, устанавливающие ответственность за систематическую травлю. Наказание агрессоров зависит от последствий. Оно будет варьироваться от штрафа в 10 МРП за буллинг до срока в 9 лет, если жертву довели до суицида.

Валерия Филатова