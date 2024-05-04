Соревнования по тогызкумалак прошли в Петропавловске

Порядка 116 ребят из районов и города соревнуются в областном чемпионате по тогызкумалак. Проходит он в средней школе №25 им.А.Бокейханова. Заявок на участие от юных североказахстанцев в этот раз поступило немало. Тогызкумалак – одно из лучших упражнений для развития логического мышления и математических способностей, отмечают тренеры.

МЕЙРАМБЕК УТЕНОВ, старший тренер области по тогызкумалак:

— Данный чемпионат является отборочным. С 20 по 30 июня в городе Талдыкоргане будет проводиться личный чемпионат Казахстана среди юношей. Если говорить о развитии данного вида спорта, то по итогу 2023 года наша область стала в Казахстане лучшим развивающимся регионом. В том году у нас впервые в истории СКО по тогызкумалак прошел командный чемпионат Казахстана среди молодежи.

Перед областными соревнованиями проводится районный тур, где выбирают лучших игроков. В этот раз чемпионат области организовали для ребят в возрасте от 9 до 13 лет. Проходил он по двум видам: «классика» и «блиц».

— Вчера я учувствовала в конкурсе и получила первое место. Вчера мы играли в классическую игру, а сегодня будем играть блиц. Тогызкумалак я занимаюсь год.

— Я учусь в Водопроводном и примерно год занимаюсь тогызкумалак. Мне очень нравится эта игра.

— Я приехала из села Водопроводного Кызылжарского района. Я играла вчера и сегодня, вчера я проиграла одну партию и заняла второе место. Сегодня играла и выиграла две партии.

Победителей наградят медалями и грамотами. В течение года запланировано провести 7 областных чемпионатов по настольной игре среди юношей и ребят постарше. Есть также командные чемпионаты среди взрослых. Последние, кстати, примут участие в республиканском чемпионате в Актау с 14 по 24 мая.

Александра Рудина