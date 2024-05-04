Предпринимателям рассказали о возмещении ущерба

На площадке Палаты предпринимателей прошел круглый стол по возмещению ущерба представителям бизнеса, пострадавшим в результате паводков. На встрече присутствовали первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар, заместитель акима города Петропавловска Сания Смаилова, представители других государственных органов. По состоянию на 3 мая в списке пострадавших 176 субъектов бизнеса из Петропавловска и Кызылжарского района.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Я могу Вас заверить, что такого, чтобы Вам не возместили ущерб, не будет. Как сказал Президент, государство поможет малому бизнесу, все будет зависеть от того, как оценят Ваше имущество. Прокуратура будет следить за этим процессом. Что касается сотрудников, которые работали на пострадавших объектах предпринимательства и по сути, как и вы лишились работы и дохода и уже больше месяца не работают. Будем выяснять количество сотрудников на пострадавших предприятиях и поднимать этот вопрос на комиссиях.

На встрече заместитель директора областной Палаты предпринимателей Марат Искаков сообщил, что с 17 по 19 мая магазин «Барс-Строй» будет проводить ярмарку по реализации строительных и отделочных материалов.

МАРАТ ИСКАКОВ, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— В этом году ярмарка проходит под девизом «Восстановим вместе». Как нам сообщил руководитель компании для пострадавших на все товары будут установлены специальные цены, которые будут гораздо ниже, чем для других покупателей. Дополнительно от компании «Барс-Nord» будет производиться прямая денежная выплата в размере 5% с каждого чека также только для пострадавших от паводка. Как только вы получите статус пострадавшего, мы как палата подключимся к этому вопросу и тоже примем участие в регулировании цен для вас.

Комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам МСБ сформированы, списки пострадавших подбиваются местными исполнительными органами, как и формируется пул оценщиков, услуги которых будут оплачены заказчиком, то есть акиматами. Предприниматели ждут, когда им присвоят статус пострадавших и оценщиков, которые могут приступить к своей работе только после того, как вода сойдет с подтопленных территорий.

Дарья Пышмынцева