Подать заявление на возмещение материального ущерба можно через eGov mobile

Подать заявление на возмещение материального ущерба жители могут через мобильное приложение eGov mobile. Этот пункт есть на главной странице в перечне популярных услуг.

АЙТЖАМАЛ АЛЬМАГАМБЕТОВА, руководитель управления по вопросам социальной помощи АО «Центр развития трудовых ресурсов»:

— С помощью мобильного приложения eGov mobile заявитель может самостоятельно подать заявление, не выходя из дома, указав все данные согласно заявлению. Это номер банковского счёта, адрес происшествия, контактные данные и подаёт заявление.

Помимо прочего указывается тип пострадавшего строения, его количество, то же касается и другого личного имущества, например, бытовой техники или мебели. Указать можно и пострадавший скот.

АЙТЖАМАЛ АЛЬМАГАМБЕТОВА, руководитель управления по вопросам социальной помощи АО «Центр развития трудовых ресурсов»:

— После чего заявление поступает к специалистам. Они проверяют на корректность введенных данных, потягивают необходимую информацию по недвижимости, отправляют на оценку. Второй путь подачи заявление, если у заявителя нет приложения eGov mobile, он может подать заявление, обратившись в местный исполнительный орган. И подать заявление, приложив всю необходимую документацию.

После подачи и проверки необходимых данных производится оценка пострадавшего имущества, техобследование.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— В целом, по информации сотрудников ЦОНа, с 15 апреля по 3 мая за получением различных услуг обратились почти 14 тысяч североказахстанцев, пострадавших от паводка. В основном, за открытием ЭЦП, получением дубликатов на недвижимое имущество, справки о зарегистрированных правах и об отсутствии недвижимости.

Также 550 человек обратились в центр занятости и городской акимат за консультацией по установлению мобильного приложения eGov mobile.

Диана Салихова